Prinz Charles (73) hat in seinem Alter noch so einiges auf dem Kasten! Das bewies er vor Kurzem wieder von Neuem, als er mit seiner Ehefrau Camilla Parker Bowles (74) das Tanzbein schwang. Denn bei einem Besuch eines Kulturzentrums in Irland versuchten sich die zwei an klassischen irischen Tänzen und hatten sichtlich Spaß dabei. Nun verriet Charles: Er ging früher einem außergewöhnlichen Hobby nach!

Wie Hello! berichtete, plauderte der Thronfolger bei dem Besuch im irischen Kulturzentrum ein besonderes Detail über sich aus: Im Alter von sechs oder sieben Jahren habe er versucht, Stricken zu lernen, sei aber "kläglich gescheitert". "Sie haben versucht, es mir beizubringen", verriet er und meinte damit vermutlich seine Familie oder seine damaligen Lehrer in der Schule.

Der Prince of Wales hat das Stricken zwar aufgegeben, doch einem bestimmten Zeitvertreib geht er offenbar immer noch gerne nach: Er hegt eine Liebe zur Gartenarbeit, die er allem Anschein nach an Prinz George (8) weitergegeben haben könnte. In einer Ausgabe von "Gardeners' Question Time" erzählte Charles nämlich, dass George ihm geholfen habe, ein oder zwei Bäume zu pflanzen.

Getty Images Camilla und Prinz Charles während ihrer Irland-Tour

Instagram / kensingtonroyal Prinz Charles, der britische Thronfolger

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz Georges Porträt zu seinem achten Geburtstag

