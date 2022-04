Desirée hat ihr Glück doch noch gefunden! Bei Are You The One? erlebte die Blondine eine Pleite nach der anderen. Während die anderen Kandidaten ihre Perfect Matches gefunden hatten, stand die Nachrückerin letztendlich alleine da. Somit guckte sie auch in die Röhre, was das Preisgeld anging – obwohl ihre Mitstreiter eigentlich versprochen hatten zu teilen. Immerhin in der Liebe zeichnet sich nun aber ein Happy End ab: Desirée ist vergeben und zeigte ihren Freund auch schon im Netz!

Via Instagram machte die 31-Jährige ihre Beziehung jetzt publik. Dazu postete sie ein Foto aus dem Mailand-Urlaub, auf dem sie und ihr Freund Leo vor dem Spiegel posieren. "Niemals über dir. Niemals unter dir. Immer an deiner Seite – für immer", schwärmte Desirée dazu. In der Kommentarspalte meldete sich ihr Partner mit ebenso verliebten Worten. "Du bist die Liebe meines Lebens", betonte der Österreicher.

Ihre Reality-TV-Kollegen scheinen sich für Desirée zu freuen. So likte ihr einstiger "Are You The One?"-Mitstreiter William Lopes den Beitrag. Ex-Kuppelshow-Kollegin Raphaela Rausch kommentierte den Post sogar. "Ihr Süßen", schrieb die Berlinerin über das frisch verliebte Paar.

Desirée, "Are You the One?"-Kandidatin

Desirée, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Desirée, Kuppelshow-Kandidatin

