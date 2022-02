Nicht nur liebestechnisch, sondern auch finanziell war Are You The One? für Desirée eine ziemliche Pleite. Während die anderen Kandidaten der Kuppelshow ihre Perfect Matches gefunden haben und sich daher über 200.000 Euro freuen konnten, stand die Nachrückerin am Ende allein dar. Somit bekam sie auch nichts von dem heiß ersehnten Preisgeld ab – obwohl die anderen doch eigentlich teilen wollten.

In der großen Wiedersehensshow hakte Moderatorin Sophia Thomalla (32) noch einmal nach. Doch bisher haben die anderen "Are You The One?"-Stars sich Desirée gegenüber offenbar noch nicht sehr großzügig gezeigt. Bloß Antonino und Max haben der Wienerin schon einen Teil ihres Gewinns abgegeben – und zwar in bar. "Wie eine Stripperin", kommentierte Desirée. Dass ihre anderen 18 Mitstreiter nachziehen werden, davon ist sie aber offenbar noch nicht überzeugt: "Ich stelle keine Ansprüche an jemanden. Ich bin gespannt, wer sein Wort hält und wer nicht. Bei ein paar Leuten kann ich mir schon denken, aus den Augen, aus dem Sinn, interessiert die dann nicht mehr. Bei ein paar bin ich noch zuversichtlich."

Aber wenn Desirée nichts bekommen hat, wofür haben die "Are You The One?"-Kandidaten ihr Preisgeld dann ausgegeben? Zumindest Jessica und Isabelle haben in sich selbst investiert. Jessica ließ sich die Lippen beim Beauty-Doc aufhübschen und Isabelle hatte eine Brust-OP.

RTL / Markus Hertrich Antonino, "Are You the One?"-Kandidat

Instagram / royal.diamond Desirée, Kuppelshow-Kandidatin

RTL Jessica, "Are You the One?"-Kandidatin

