Gerda Lewis (29) plaudert aus dem Nähkästchen. In den sozialen Medien präsentiert sich die Influencerin oft top gestylt und lässt die Fans an ihrem Leben teilhaben. Immerhin verfolgen über eine Million Menschen den Alltag der schönen Brünetten. Mit ihren Beauty-Eingriffen geht Gerda sehr offen um und nahm ihre Follower bereits bei ihrer Brust-OP mit. Auch über einige andere kleine Veränderungen spricht sie jetzt ehrlich.

Auf die Frage eines Followers auf Instagram, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass sie verrät, was sie alles im Gesicht hat machen lassen, antwortet die ehemalige Germany's next Topmodel-Beauty: "100 Prozent" und zählt ihre Eingriffe anschließend auf: Sie lasse sich seit vier Jahren sehr dezent und präventiv Botox spritzen. Außerdem haben sie Hyaluron in den Lippen und sich das Fett am Kinn wegspritzen lassen, da es sie gestört hatte.

"Ich stehe zu meinen kleinen Eingriffen", erklärt Gerda. Sie betont jedoch trotz ihrer Ehrlichkeit den Followern gegenüber: "Aber ich möchte über das meiste nicht im Detail berichten, da am Ende jeder für sich selbst die Entscheidung treffen muss." Damit begründet sie ihren Entschluss, wie sie mit ihren kleinen künstlichen Verschönerungen im Gesicht umgeht.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, März 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

