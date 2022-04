Jana-Maria Herz (30) zeigt sich selbstkritisch! Das Bachelor-Abenteuer endete für die Unternehmerin aus Marbella nicht mit dem erhofften Happy End. Ihr potenzieller Traummann Dominik Stuckmann (30) wählte Anna Rossow (33) aus – und Jana musste die Show allein verlassen. Während der Ausstrahlung hatte sie aber immer wieder gezeigt, wie stark ihre Gefühle für den Hessen schon waren – und ihm einige Eifersuchtsszenen gemacht. Kann sie die Kritik der Zuschauer daran aus heutiger Sicht nachvollziehen?

"In manchen Situationen habe ich mich selbst nicht wieder erkannt", betonte die 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Sie habe sich in Mexiko aber in einer absoluten Ausnahmesituation befunden und trage ihr Herz zudem auch grundsätzlich auf der Zunge. "Ich frage auch gerne nach, aber normalerweise bin ich eigentlich nicht sehr eifersüchtig", stellte sie klar.

Aber hat sich die beste Freundin von Clea-Lacy Juhn (30) die Kritik sehr zu Herzen genommen oder konnte sie gut mit den negativen Kommentaren umgehen? Sie habe sich zurück zu Hause auf die Arbeit konzentriert und das Ganze gar nicht richtig an sich rangelassen. "Negative Kommentare gehören immer dazu, wenn man bei einer TV-Sendung mitmacht, das war mir bewusst", schilderte sie außerdem. Die positiven Nachrichten von Fans und Bekannten hätten sie zudem bestärkt.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz beim Finaldate

RTL Bachelor-KandidatinJana-Maria Herz

RTL Jana-Maria Herz, "Der Bachelor"-Kandidatin 2022

