Hat Jana-Maria Herz (30) völlig übertrieben? Die Unternehmerin konnte von Beginn an bei Bachelor-Junggeselle Dominik Stuckmann (30) punkten – dass sie nicht die Einzige ist, die ihm im Kopf herumschwirrt, stört sie aber gewaltig. Die Wahlspanierin konfrontiert den Hessen immer wieder mit ihrer Eifersucht und heftigen Vorwürfen. In der vergangenen Folge hat sie ihm sogar vor den Augen der Konkurrenz eine Szene gemacht. Promiflash wollte von den anderen Girls wissen: Konnten sie Jana verstehen?

Christina Nicolardi (27) hat eine klare Meinung zu dem Ganzen. "Ich bin grundsätzlich ein Freund von ehrlichen Worten und konnte Jana-Marias Bedenken durchaus nachvollziehen. Das in der Gruppe anzusprechen, war jedoch unpassend", resümierte sie. Sie hätte es besser gefunden, wenn die 30-Jährige den Bachelor zum Vieraugengespräch gebeten und in aller Ruhe mit ihm geredet hätte. Das sieht Anna Rossow (33) ganz ähnlich. "So war es für alle maximal unangenehm", betonte sie. Auch wenn sie verstehen kann, dass es für Jana schwer war, sich nach dessen Übernachtungsdate auf ein Rendezvous mit Dominik einzulassen, lautet ihre persönliche Empfehlung: "Man sollte für jeden Moment zu zweit und die Zeit, sich weiter kennenlernen zu können, dankbar sein."

Die ausgeschiedene Emily von Strasser (23) findet noch härte Worte für die eifersüchtige Jana. "Weder fand ich Janas Eifersucht 'schmeichelhaft' noch angebracht", schimpfte sie im Promiflash-Interview. Sie bezeichnete das Verhalten ihrer Konkurrentin sogar als "unangemessen". "Der Fakt, dass ihn diese Allüren scheinbar nicht großartig zu stören scheinen, hat mich verwundert, und mich in gewisser Weise auch etwas von ihm distanzieren lassen", gab sie im Bezug auf ihr eigenes Verhältnis mit Dominik sogar zu.

