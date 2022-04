Tom Parkers (33) Fans sind den Tränen nahe. Über zwei Jahre lang kämpfte der The Wanted-Star gegen seine Krebserkrankung an. Doch vergangene Woche wurde bekannt gegeben, dass der Musiker seinem inoperablen Hirntumor erlegen ist. Bei den Grammy Awards, die in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfanden, wurde dem "Chasing the Sun"-Interpreten Tribut gezollt. Toms Anhänger kommentieren den herzzerreißenden Moment im Netz.

"Einer von Tom Parkers Träumen war es, für einen Grammy nominiert zu werden und heute haben sie ihn bei der Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen gezeigt", schrieb ein Fan des Künstlers auf Twitter. "Unser Tom, schau dich an, du hast es zu den Grammys geschafft", kommentierte ein weiterer User. Ihren emotionalen Postings fügten die Anhänger des Sängers traurige Emojis und Herzchen hinzu.

Nur wenige Tage zuvor zollte bereits Bandkollege Nathan Sykes (28) dem 33-Jährigen Tribut. Auf Instagram teilte der Musiker ein rührendes Video, das ihn gemeinsam mit Tom und den anderen "The Wanted"-Mitgliedern zeigt. "Ich bin so dankbar, dass mir die Ehre zuteilwurde, Teil seines Weges zu sein", schrieb er zu dem Clip.

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im Mai 2020

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker, Sänger

Anzeige

Getty Images The Wanted bei HITS Radio's HITS Live 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de