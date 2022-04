Schweben Kalle und Sanel auf Wolke sieben? Die beiden Männer versuchten bei First Dates Hotel, die große Liebe zu finden. Hotelleiter Roland Trettl (50) und sein Team hatten offenbar den richtigen Riecher, als sie den Senior Manager und den Innenarchitekten an einen Tisch setzten. Das Duo verstand sich auf Anhieb prächtig und gab beim zweiten Date sogar zu, dass es im Bauch kribbelt. Aber konnten die beiden an ihren TV-Flirt anknüpfen? Promiflash wollte von Kalle und Sanel wissen, ob sie zusammen sind.

"Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir ein Paar sind. Wir treffen uns im Schnitt alle drei Wochen am Wochenende, da wir 300 Kilometer voneinander entfernt wohnen", betonte der Hobby-Alpakazüchter gegenüber Promiflash. Kalle erklärte zwar, dass es die Entfernung erschwert, eine funktionierende Beziehung aufzubauen, ist aber zuversichtlich, dass sich mehr entwickeln kann. "Die Wochenenden und der Urlaub fühlen sich immer sehr vertraut an", schwärmte der 49-Jährige.

"Wenn die Urlaubsromanze auf den Alltag trifft, ist es nicht immer leicht, das Leben von zwei Individuen zu koordinieren und unter einen Hut zu bringen", schilderten beide – mit guter Kommunikation und einigen Absprachen sei es aber machbar.

Roland Trettl

Instagram / max_carl_h "First Dates Hotel"-Kandidat Kalle

Instagram / smile_hot_zzz "First Dates Hotel"-Kandidat Sanel

