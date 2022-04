Sind Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) wirklich den Bund der Ehe eingegangen? Am 17. Oktober 2021 fragte der Blink182-Schlagzeuger, ob die Reality-TV-Bekanntheit seine Frau werden möchte – das bejahte sie überglücklich, doch ein offizielles Datum, wann sie vor den Traualtar schreiten werden, gaben sie der Öffentlichkeit nicht bekannt. Nach der Verleihung der Grammy Awards hieß es, dass Kourtney und Travis heimlich in Las Vegas geheiratet hätten: Genau das bestätigte jetzt auch der Besitzer der Kapelle!

Gegenüber People plauderte Marty Frierson, der Besitzer der One Love Wedding Chapel aus, dass ein Paar nach der Grammy-Verleihung um 1:45 Uhr nachts seine Kapelle besucht und einen Elvis Presley (✝42) als Trauredner verlangt hatte. "Ich rief fünf Minuten später zurück und sagte, ich habe einen Elvis, und da waren sie", meinte Frierson. Die Zeremonie habe insgesamt 30 Minuten gedauert, doch in dieser Zeit sollen Kourtney und Travis offiziell getraut worden sein. "Sie kamen, heirateten, warfen den Brautstrauß in die Einfahrt und tanzten zu Elvis", ließ der Besitzer die Nacht Revue passieren.

Darüber berichtete nach der Nacht auch das Newsportal TMZ. Doch einem Insider zufolge soll das Paar ohne offizielle Heiratsurkunde geheiratet haben – demnach soll ihre Ehe eigentlich nicht rechtsgültig sein. Kourtney und Travis sollten in dieser Nacht angeblich also doch nur zum Spaß geheiratet haben.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

