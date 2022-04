Sind Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) etwa schon Mann und Frau? Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Blink 182-Drummer um die Hand der Keeping up with the Kardashians-Protagonistin angehalten. Mit der Hochzeit wollte sich das Paar einem Insider zufolge aber noch Zeit lassen: Kourtney möchte sich angeblich erst einmal darauf konzentrieren, schwanger zu werden. Doch jetzt sollen die beiden sich heimlich das Jawort gegeben haben!

Wie mehrere Quellen gegenüber TMZ behaupten, haben Kourtney und Travis in der Nacht von Sonntag auf Montag – direkt nach ihrem Pärchenauftritt bei den Grammys – heimlich geheiratet. Für die Zeremonie wählten sie eine kleine Kapelle in Las Vegas, in der sie ein Elvis-Double getraut haben soll. Das sei aber nur der Anfang gewesen: Angeblich planen die dreifache Mutter und der Musiker noch weitere Feiern.

Bereits Ende Februar hatte ein anonymer Tippgeber angedeutet, dass Kourtney und Travis zunächst nur im kleinen Kreis heiraten wollen. "Sie wollen nicht, dass es einen Medienrummel gibt. Sie wünscht sich eine private Feier mit den engsten Freunden und der Familie", verriet die Quelle gegenüber People.

Travis Barker und Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den 64. Grammy Awards

Kourtney Kardashian und Travis Barker

