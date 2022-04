Michelle Hunziker (45) lässt sich von all dem Trubel um ihre Person nichts anmerken! In Sachen Liebe herrscht bei der Moderatorin von außen betrachtet ein ziemliches Durcheinander: Trotz Trennung von Tomaso Trussardi (38) sieht man die Ex-Turteltauben immer wieder gemeinsam unterwegs – andere Quellen behaupten hingegen, ein Liebes-Comeback mit Eros Ramazzotti (58) stehe im Raum oder gar ein komplett neuer Verehrer sei an der Reihe. Letztendlich kennt nur Michelle ganz allein die Wahrheit – und lässt sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen!

Die vielen Schlagzeilen um ihr Liebesglück lässt die gebürtige Schweizerin gar nicht allzu nah an sich heran. "Wir wissen ja, ich bin seit 25 Jahren im Business. Ich weiß, dass es so ist. Teilweise ist es nicht so einfach, ich möchte ein bisschen mehr privat leben können, aber es gehört dazu", ist sich Michelle im Interview mit RTL den negativen Seiten eines Lebens in der Öffentlichkeit bewusst. Doch die Gerüchteküche lässt die Schönheit vorerst kalt: "Und deswegen ist das jetzt nicht so schlimm!"

Würde es tatsächlich zu einem Comeback mit ihrem Ex Eros kommen, dann hätte eine Person aber mächtig etwas einzuwenden – nämlich die gemeinsame Tochter der beiden, Aurora Ramazzotti (25). "Ich hoffe, sie kommen nicht wieder zusammen", hatte der Promispross in der TV-Show Belve bereits vor wenigen Wochen klargestellt. Sie habe sich inzwischen nämlich schon bestens mit dem Patchwork-Familienleben arrangiert.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im Dezember 2021

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora

