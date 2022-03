Könnte die Liebe zwischen Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) etwa wieder aufflammen? Von 1996 bis 2009 galten die Moderatorin und der italienische Sänger als echtes Traumpaar. 11 Jahre davon waren die beiden sogar miteinander verheiratet und bekamen ein gemeinsames Kind. Auch Gerüchte um ein Liebes-Comeback des Paares gab es immer wieder. Ihre Tochter Aurora (25) fände ein Wiederaufleben der Romanze ihrer Eltern allerdings alles andere als toll.

In einem Interview für die TV-Show Belve, das im italienischen Fernsehen gezeigt wurde, sprach die 25-Jährige nun ganz offen über ihre Gefühle bezüglich eines Liebes-Comebacks ihrer Eltern. "Ich hoffe, sie kommen nicht wieder zusammen!", machte Aurora ihren Standpunkt ein für alle Mal deutlich. Bei der Trennung der beiden war die brünette Beauty gerade einmal sechs Jahre alt. Kein Wunder also, dass sich Aurora an das Glück ihrer Eltern eigentlich kaum noch erinnern kann. "Ich erinnere mich nicht einmal an Mama und Papa als Paar", verriet sie. Mit der Zeit habe sie sich allerdings mit ihrem Patchwork-Familienleben arrangiert.

Gegen ein Aufflammen der Romanze zwischen Michelle und Eros spricht ohnehin, dass die Blondine vergangene Woche knutschend mit einem italienischen Arzt abgelichtet wurde. Bei dem möglichen neuen Mann an der Seite der Schauspielerin soll es sich um Giovanni Angiolini handeln, der sich im Netz gerne freizügig präsentiert. Die heißen Schnappschüsse des Chirurgen hat Michelle zudem allesamt mit einem Like versehen.

Aurora Hunziker im Januar 2022

Eros Ramazzotti und seine Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti

Aurora Hunziker, Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti

