Alyssa Scott hätte eine Sache anders gemacht. Die vergangenen Monate waren die wohl schwersten im Leben der Ex von Nick Cannon (41). Ende 2021 verstarb ihr Baby Zen nur wenige Monate nach seiner Geburt. Die trauernder Mutter veröffentlicht im Netz immer wieder rührende Zeilen in Erinnerung an ihr verstorbenes Kind – auffällig dabei ist aber: Nur wenige Fotos zeigen Alyssa und ihr Baby gemeinsam. Genau das bereut sie heute besonders.

Auf Instagram teilte Alyssa jetzt eines der wenigen Bilder, das sie von sich und dem Kind gemeinsam hat. "Das war das erste Mal, als wir nach dem Krankenhausbesuch wieder zu Hause waren. Ich habe diesen Tag damit verbracht, zu beten", erinnerte sich die US-Amerikanerin. Ihr sei damals klar gewesen, wie wichtig es ist, jede Sekunde mit Zen zu verbringen: ihn zu halten, fühlen und ihm nahe zu sein. "Das habe ich gemacht – jeden einzelnen Tag und jede Nacht der verbliebenen Monate", betonte sie – fügte aber hinzu: "Ich bereue es noch immer, dass ich nur eine Handvoll Fotos vom ihm und mir zusammen habe. Wir Mamas sind quasi immer hinter der Kamera."

Erst am Valentinstag teilte Alyssa ihre Trauer um Zen mit den Fans und schrieb im Netz: "Der Klang deiner Stimme, wenn du 'Ich liebe dich' sagst – Wörter, die ich nie hören werde, aber bis heute spüre. Ich sehe dich in allem, was schön ist." Wenn sie nur einen Wunsch frei hätte, würde sie den Kleinen gerne wieder in ihrem Arm schließen.

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und Baby Zen

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und Nick Cannons Baby Zen

