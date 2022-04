Dieser Spaß hat Folgen! San Diego Pooth (18) erfüllt sich zurzeit in den USA einen großen Traum: Der Sohn von Verona Pooth (53) will nämlich professioneller Golfer werden. Dafür besucht er eine hochkarätige Sportschule in Florida, auf die schon Boris Becker (54) ging. Dort erlaubte er sich jedoch nun einen Fehltritt: San Diego missachtete eine Regel und wurde vom Unterricht suspendiert!

Während eines Turniers schlich sich der 18-Jährige unerlaubterweise abends aus dem Hotel, um mit ein paar Freunden einen Burger essen zu gehen. Das verstieß jedoch gegen die Schulregeln und hatte harte Folgen! "San Diego wurde vom Golftraining befreit und trainiert die nächsten sechs Wochen bis zu seinem High-School-Abschluss, den er an der IMG Academy absolviert, privat", erklärte das Management der Familie Pooth gegenüber RTL.

Und wie reagierte die Moderatorin auf die Suspendierung ihres Sprösslings? "Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ein Kind habe mit Ecken und Kanten. Ich will keinen Streber haben, der alles im Leben richtig macht", zeigte sie sich gegenüber Bild gelassen und betonte, ihm nicht böse zu sein.

Instagram / verona.pooth San Diego und Verona Pooth, 2021

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

Wenzel, Georg / ActionPress Verona und San Diego Pooth

