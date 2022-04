Wollen Juliano Fernandez und seine Freundin Sandra Janina (22) jetzt etwa mit der Nachwuchsplanung loslegen? Bei Temptation Island V.I.P. gestand der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer, dass er sich den Samenleiter hat abklemmen lassen und deshalb unfruchtbar ist. Doch nun möchte er diesen Schritt rückgängig machen – vielleicht, weil er gemeinsame Kinder mit seiner Liebsten plant? Sandra erzählte nun zumindest gegenüber Promiflash: "Also wenn wir irgendwann Palomas machen wollen, müssen wir den Paloma jetzt freimachen."

