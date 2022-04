Mit Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) gibt es jetzt ein zweites Bachelor-Paar! Der hübsche IT-Projektmanager hat sich im großen Finale der Kuppelshow für seine Favoritin entschieden. Tatsächlich sind die beiden seit den Dreharbeiten, die vor einigen Wochen stattfanden, ein Paar – und inzwischen sogar zusammengezogen! Auch Dominiks Vorgänger Niko Griesert (31) und dessen Herzdame Michèle de Roos sind noch zusammen. Konkurrieren die vier jetzt darum, wer das bessere Bachelor-Traumpaar ist?

Wohl eher nicht! Im Promiflash-Interview schwärmen Niko und Michèle: "Wir finden, dass die beiden ein tolles Paar sind und sich gegenseitig sehr gut ergänzen. Wir freuen uns, beide zusammen bald kennenzulernen!" Natürlich haben die beiden die jüngste Staffel verfolgt – und dabei tatsächlich Anna die Daumen gedrückt: "Sie hat sich recht schnell als unsere Favoritin herauskristallisiert. Sie war zwar anfangs etwas zurückhaltender, jedoch immer präsent in Dominiks Kopf."

Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) ist ein großer Fan von Dominik und Anna – und glaubt an ihre Liebe: "Ich glaube schon, dass Dominik und Anna eine Zukunft miteinander haben werden", betonte der Rosenkavalier von 2019 im Promiflash-Interview. "Ich bin guter Dinge, beide sind in einem fortgeschrittenen Alter, stehen im Leben und wissen, was sie wollen."

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Wenzel, Georg / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

