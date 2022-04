Leben Sarafina Wollny (27) und ihr Mann Peter (29) gar nicht mehr in Deutschland? Schon seit Jahren träumt Wollny-Oberhaupt Silvia (57) davon, eines Tages mit ihrer Familie in die Türkei auszuwandern. Diesen Traum wollen sich nun nicht nur die Reality-Lady, sondern auch einige ihrer Töchter erfüllen. So sollen auch Loredana (18) und Estefania (20) Lust auf die neue Wahlheimat haben. Und auch Sarafina heizte die Gerüchteküche um eine mögliche Auswanderung zuletzt an. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass die 27-Jährige und ihre kleine Familie längst in der Türkei wohnen.

In ihrer Instagram-Story wird Sarafina gefragt, ob sie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine in Bezug auf Bezin- oder Lebensmittelpreise auch in der Türkei bemerken würden. "Ja, das merkt man", antwortet die zweifache Mutter und gibt damit auch preis, dass sie sich zurzeit offenbar im Mittleren Osten befindet.

Auf die nächste Fan-Frage, wie lange Sarafina, Peter und ihre beiden Kinder in der Türkei bleiben werden, möchte die TV-Bekanntheit nicht reagieren: "Habt bitte Verständnis dafür, dass ich diese Frage noch nicht beantworte. Es sind Folgen-Themen, sonst würde ich spoilern." Damit meint Sarafina, dass diese Themen bei der TV-Ausstrahlung von Die Wollnys eine Rolle spielen werden und sie deshalb nichts vorweggreifen möchte.

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Estefania und Silvia Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Juni 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

