Dieses Foto bringt die Gerüchteküche zum Brodeln. Die Wollnys fassten zuletzt einen großen Entschluss: Fast die ganze Familie will in die Türkei auswandern. Unter anderem werden auch

Sarafina (27) und ihr Mann Peter (29) mit den Zwillingen dorthin ziehen. Wann genau es so weit sein wird, hatte die Familie noch nicht mitgeteilt – aber angedeutet, dass es bereits in diesem Frühjahr geschehen könne. Jetzt lässt ein Foto vermuten, dass Sarafina Deutschland bereits hinter sich gelassen hat.

Auf Instagram ließ die Neu-Mama ihre Community wie immer an ihrem Alltag mit den Zwillingen teilhaben und postete ein Bild, dass ihre beiden Jungs beim Spielen zeigt. Doch der Hintergrund darauf scheint ein anderer zu sein als gewohnt: Durch die breite Glasfront hinter ihnen kann man einen Blick in einen großen Garten erhaschen – und in dem wachsen grüne Palmen. Auch die Architektur der Häuser erinnert stark an das Land am Mittelmeer.

Das bleibt den Fans natürlich nicht verborgen, weswegen viele Fragen aufkamen. "Wie schön. Seid ihr schon komplett ausgewandert?" und "Wohnt ihr jetzt in der Türkei?" waren nur einige der vielen Kommentare. "Den Fotos nach ist das schon in der Türkei aufgenommen worden. In der Wohnanlage, wo die restlichen Wollnys leben werden, wenn sie wirklich auswandern in die Türkei", kombinierte ein aufmerksamer User. Einige vermuteten aber auch, dass sich die kleine Familie nur einen wohlverdienten Urlaub in ihrem Lieblingsland gönnt.

Instagram / sarafina_wollny Emory und Casey Wollny im März 2022

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny mit einem ihrer Zwillinge

