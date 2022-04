Die Fans dürfen sich auf eine neue Unter uns-Romanze freuen! Bereits vor einigen Wochen wurde offiziell verkündet, dass Jo Weil (44) eine neue Rolle in der Vorabendserie übernimmt. Der Besuch des Stararchitekten Dominic Adams wurde daraufhin lange innerhalb des Serienuniversums angeteasert und vorbereitet. Jetzt hatte Jo aka Dominic endlich seinen ersten Auftritt – und dabei wurde schnell klar: Zwischen ihm und Claudelle Deckerts (48) Rolle Eva knistert es gewaltig. Im Gespräch mit Promiflash verriet Jo, wie er mit seiner Drehpartnerin klarkommt.

"Mit Claudelle arbeite ich einfach wahnsinnig gerne! Ihre Eva ist eine der Kultfiguren bei 'Unter uns' und ich finde, dass sie ein perfektes Love-Interest für Dominic ist", schwärmte der gebürtige Frankfurter im Promiflash-Interview. Die beiden hätten einen ähnlichen Humor, viel Gesprächsstoff und zudem eine wichtige Gemeinsamkeit: Der einstige Verbotene Liebe-Darsteller betonte, dass er und Claudelle ihre TV-Geschichte sehr ernst nehmen. "Wir haben schon beim Casting gemerkt, dass die Chemie zwischen uns einfach stimmt", hielt er zudem fest. Dass sich die zwei womöglich in einigen Szenen näherkommen werden, dürfte also kein Problem darstellen.

Der 44-Jährige findet zudem, dass seine Rolle Dominic perfekt zu ihm passt. "Ich kann mich gut in ihn hineinversetzen und uns eint ein ähnlicher Sinn für Humor", erzählte er. Der Charakter sei spannend und biete ihm jede Menge Raum, sein schauspielerisches Potenzial zu entfalten. "Warum das so ist und was vielleicht die ganz besonderen Herausforderungen an dieser Rolle sind, wird im TV erst noch zu sehen sein. Lasst euch überraschen", teaserte er für die kommenden Folgen an.

Anzeige

Getty Images Seriendarsteller Jo Weil

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Eva (Claudelle Deckert) bei "Unter uns"

Anzeige

Getty Images Schauspieler Jo Weil

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de