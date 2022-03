Jo Weil (44) gibt einen Blick hinter die Kulissen von Unter uns. In wenigen Tagen ist der Schauspieler zum ersten Mal in seiner Rolle des Dominic Adams in der Vorabendserie zu sehen. Seinem Besuch in der Schillerallee wird vor allem bei Huberbau sehnsüchtig entgegengefiebert. Obwohl die Zuschauer die ersten Szenen erst im April zu Gesicht bekommen, dreht Jo schon eine Weile für die Sendung. Aber wie liefen seine ersten Tage am Set überhaupt ab? Das verriet er Promiflash...

Der gebürtige Frankfurter ist als Verbotene Liebe-Star im Serienbusiness nicht mehr neu – trotzdem läuft der erste Arbeitstag nicht bei jeder Produktion gleich ab. "Bei 'Unter Uns' hatte ich tatsächlich schon ein paar Termine, bevor der eigentliche Dreh für mich losging. Da habe ich dann auch eine ausführliche Studioführung bekommen", erzählte er im Promiflash-Interview. Auf den Rundgang durch die Studios habe er sich ganz besonders gefreut. "Auch nach so vielen Jahren im Beruf haben Studios noch immer eine ganz besondere Magie für mich", betonte Jo.

Vor allem die aus der Serie bekannten Locations live zu sehen, sei etwas ganz Besonderes für den 44-Jährigen gewesen. "Zum ersten Mal in echt in der Bäckerei Weigel zu stehen, war ein wirklich schöner Moment", schwärmte er von seiner Entdeckungstour durch das fiktive Kölner Veedel. In seinen ersten Drehtag habe er daraufhin "gut vorbereitet und entspannt" starten können.

Getty Images Jo Weil als Dominic Adams bei "Unter uns"

Instagram / joweil_official Jo Weil, Schauspieler

RTL / Stefan Behrens Eva Wagner (Claudelle Deckert) und Dominic Adams (Jo Weil) bei "Unter uns"

