Cathy Hummels (34) wurde Anfang Februar Opfer einer Straftat! Während der Dreharbeiten für die dritte Staffel der beliebten TV-Show Kampf der Realitystars wurde die Moderatorin in Thailand von einem Unbekannten angegriffen: Der Täter überfiel die Frau von Mats Hummels (33) an einem Strand, raubte sie aus und versetzte sie somit in Todesangst. Im Promiflash-Interview gab Cathy jetzt ein Update zu dem Überfall!

"Ich habe in Thailand eine Anzeige gegen unbekannt erstattet", berichtete Cathy nun gegenüber Promiflash und erläuterte den aktuellen Ermittlungsstand: "Die Fahndungen laufen. Ich glaube, es gibt einige Verdächtige." Ob der Täter letztendlich tatsächlich gefasst wird, sei bislang noch unklar. "Ich würde es mir natürlich sehr wünschen – auch einfach, um andere davor zu bewahren", betonte die 34-Jährige.

Zusätzlich könnte Cathy wohl besser mit dem schrecklichen Vorfall abschließen, wenn der Täter dann doch noch ausfindig gemacht und gefasst wird. "Es würde mir bestimmt helfen", hob die Moderatorin hervor und fügte hinzu: "Einfach zu wissen, wer das war und was seine Beweggründe waren."

