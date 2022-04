Dagi Bee (27) zählt zu Deutschlands bekanntesten Influencerinnen, jetzt äußerte sie sich zu ihren Kooperationen! Neben ihrer eigenen Make-up-Linie Beetique und dem mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) gegründeten Musiklabel 23Hours, verdient die YouTuberin unter anderem ihr Geld mit der Zusammenarbeit von Marken. Doch für die Beauty kommt nicht jede Kooperation infrage: Dagi Bee schlug eine 500.000-Euro- und eine 700.000-Euro-Kooperation aus, weil es ihr das Geld nicht wert war!

Bei einem Q&A auf Instagram beantwortete Dagi Bee ihren Fans ein paar Fragen. Eine Followerin wollte wissen, was denn die am besten bezahlte Kooperation gewesen sei, die Dagi je ausgeschlagen hatte. Die Influencerin offenbarte, dass sie eine 500.000- und eine 700.000-Euro-Zusammenarbeit abgelehnt hatte! Sie begründete in ihrer Instagram-Story: "Ich konnte beide Male nicht hinter dem Produkt stehen und das ist mir das Geld nicht wert, etwas zu bewerben, was ich nicht feier." Um welche Produkte es sich genau handelte, gab die frischgebackene Mama jedoch nicht bekannt.

Im Jahr 2020 sprach die Blondine schon einmal in einem YouTube-Video darüber, wieso sie eine Kooperation in Höhe einer halben Million Euro ablehnte. Für diese Zusammenarbeit hätte Dagi Produkte auf ihren Social-Media-Kanälen vermarkten sowie ein eigenes Kochbuch herausbringen sollen. Der Grund für die Absage war aber: "Ich habe dieses Produkt mal benutzt, ich fand's scheiße."

Instagram / alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Actionpress/ Tamara Bieber Dagi Bee bei den Place to B Awards 2019

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

