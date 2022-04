Bindi Irwin (23) überraschte ihre Fans Anfang des vergangenen Jahres mit einer wunderbaren Neuigkeit aus ihrem Privatleben: Die australische Tierschützerin und ihr Mann Chandler Powell (25) durften im März 2021 ihr erstes Kind – die kleine Tochter namens Grace Warrior (1) – auf der Welt begrüßen. Inzwischen ist die Kleine schon ein Jahr alt und übt immer wieder das Laufen. Jetzt erreichte sie einen ganz besonderen Meilenstein in ihrem Leben: Bindis Tochter Grace machte ganz allein ihre ersten Schritte!

Diesen tollen Moment hielt Bindi für ihre Fans auf Instagram fest: Auf der Social-Media-Plattform teilte die stolze Mutter jetzt nämlich einen Clip, in dem die kleine Grace etwas zaghaft, aber freudestrahlend ihre ersten Schritte macht. "Du bist gut zu Fuß, du bist gut zu Fuß", schwärmt Chandler in dem Video. Und auch Bindi freut sich über die Entwicklung ihrer Tochter. "Ein großer Moment", betitelte sie das Video.

Aber nicht nur die stolzen Eltern feiern den Meilenstein im Leben der kleinen Grace – auch die Fans sind bei diesem niedlichen Clip ganz aus dem Häuschen. "Oh Gott, das ist so süß", "Sie wird so schnell groß" oder auch "So ein kleiner Engel", brachten beispielsweise drei Nutzer ihre Bewunderung zum Ausdruck.

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace Warrior im November 2021

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace Warrior

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit Tochter Grace und Ehefrau Bindi Irwin

