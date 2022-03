Bindi Irwin (23) kann es kaum glauben: Sie ist schon seit einem Jahr Mama! Im März 2021 hieß die Tochter der verstorbenen Tierdoku-Legende Steve Irwin (✝44) zusammen mit ihrem Mann Chandler Powell (25) eine Tochter willkommen – Grace Warrior Irwin Powell (1). Die stolzen Eltern halten ihre Fans eifrig auf dem Laufenden, was die Entwicklung der Kleinen angeht. Nun feierte Grace sogar schon ihren ersten Geburtstag – und war dabei von all ihren Liebsten umgeben!

Via Instagram teilte Bindi mehrere Fotos der Geburtstagsparty ihrer Tochter. Neben ihrem Mann, ihrem Bruder Robert (18) und ihrer Mutter Terri (57) war sinnbildlich auch Grace' verstorbener Opa Steve mit dabei: Ein großes Bild des "Crocodile Hunters" wurde aufgestellt. Neben den Schnappschüssen richtete die 23-Jährige auch noch niedliche Zeilen an ihre Tochter. "Ein Jahr lang habe ich beobachtet, wie sich dein wunderschönes Herz zu einem außergewöhnlichen Menschen entwickelt hat", schrieb sie und schwärmte: "Grace, du warst von Anfang an eine alte Seele."

Auch Bindis Gatte Chandler meldete sich zum ersten Geburtstag seines Sprosses zu Wort. "Es ist ein Jahr her, dass du in unser Leben getreten bist, und doch fühlt es sich an, als wärst du schon immer bei uns gewesen", zeigte sich der 25-Jährige ebenfalls emotional.

Instagram / bindisueirwin Familie Irwin an Grace' Geburtstag

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin und ihre Tochter Grace

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und seine Tochter Grace

