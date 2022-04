Sind die beiden jetzt wirklich getrennt? Katie Price (43) und Carl Woods planten eigentlich schon eine gemeinsame Zukunft, doch nun sollen sich die beiden vergangene Woche getrennt haben. Bislang äußerte sich weder die britische Reality-TV-Beauty noch der Love Island-Star dazu – aber mit dieser Aktion sollte die Trennung besiegelt sein: Katie und Carl wollen sich ihre gemeinsamen Tattoos entfernen lassen!

Die Tattoos haben es dabei in sich: Katie trägt das Gesicht des Reality-TV-Stars auf dem Unterarm, während Carl sogar dreimal seine Liebste auf seinem Körper verewigte. Das soll sich nun ändern, wie Quellen gegenüber The Sun bestätigten: "Katie und Carl suchen beide nach Möglichkeiten, ihre Tätowierungen zu verbergen – es ist nicht ideal, nach einer Trennung ständig das Gesicht des Ex zu sehen." Dabei liefern sich die beiden offenbar schon einen kleinen Wettkampf, wer als Erstes das Tattoo loswird!

Erst vor wenigen Tagen verrieten Freunde der beiden, dass Carl sich vor allem von Katie getrennt haben soll, da sie fremdgeflirtet haben soll. "Carl war wütend und hat Katie alle möglichen Dinge vorgeworfen", berichtete ein Insider. Offenbar hat er herausgefunden, dass sie mit jemand anderem Kontakt gehabt hatte: "Er schimpfte über Loyalität und sagte, er habe genau herausgefunden, wie sie die Nachrichten vor ihm versteckt hat."

YouTube / The Adventures Of Katie And Carl Katie Price und Carl Woods' Partnertattoos

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, Dezember 2021

