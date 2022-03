Was ist schon wieder los bei Katie Price (43) und Carl Woods? Das Model und der Reality-TV-Star haben eigentlich vor, ihr ganzes Leben miteinander zu verbringen. Das Duo plant seine Hochzeit und sogar gemeinsamen Nachwuchs. Doch immer wieder gab es in der Vergangenheit Gerüchte, dass ihre Beziehung zu Ende ist. Auch aktuell scheint es nicht gerade rosig bei den beiden zu laufen. Jetzt gibt es neue Hinweise für eine Trennung.

Am Freitagabend teilte die 43-Jährige einige Videosequenzen auf Instagram, in denen auffällt, dass sie ihren Verlobungsring nicht mehr an ihrer Hand trägt. Ob das an einem Streit mit Carl liegt oder sie den Klunker aus einem anderen Grund abgelegt hat, verriet Katie aber nicht. Auffällig jedoch: Zur gleichen Zeit hat der frühere Love Island-Teilnehmer auch gemeinsame Bilder von sich und seiner Verlobten von seinem Social-Media-Account entfernt und einen kryptischen Post über Loyalität verfasst.

Erst im Januar hatte das Paar einen großen Zoff und die Hochzeit habe bereits auf der Kippe gestanden. Ein Insider berichtete gegenüber The Sun: "Sie streiten sich seit Monaten ununterbrochen und haben eine harte Zeit als Paar." Zuletzt schien aber wieder Frieden eingekehrt zu sein und die beiden zeigten sich verliebt wie eh und je.

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, Dezember 2021

