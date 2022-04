True Thompson kommt offenbar ganz nach der Mama! 2018 machte der kleine Lockenkopf Khloé Kardashian (37) zum ersten Mal zur Mutter. Seitdem ist die Dreijährige der ganze Stolz der Unternehmerin und begeistert ihre Fans immer wieder mit niedlichen Aufnahmen. Ein neues Foto von True sorgt nun erneut für Verzückung – denn die Kleine posiert mit jeder Menge Make-up für die Kamera!

Da hat sich wohl jemand fleißig an Mamas Schminktasche bedient! Auf ihrem Instagram-Profil teilte Khloé am Dienstag ein neues Bild ihrer Tochter. Auf dem Schnappschuss macht True einen Kussmund, ihre Lippen sind üppig mit rotem Lippenstift bemalt. Zudem trägt sie wilden blauen Lidschatten – ein Full-Face-Make-up also!

Khloés Follower sind von diesem niedlichen Anblick ganz hin und weg. "Kann True mein Make-up machen?", fragte eine Userin. Zahlreiche andere kommentierten das Foto zudem mit Herz-Emojis. Wie findet ihr es, dass True mit drei Jahren schon Schminke trägt? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de