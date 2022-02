Was für ein süßes Mama-Tochter-Duo! Khloé Kardashian (37) hat es zurzeit nicht leicht: Tristan Thompson (30) betrog sie nicht nur mehrfach, sondern zeugte während der Beziehung sogar ein Kind mit einer anderen Frau. Daraufhin trennte sich der Reality-TV-Star endgültig von ihm. Halt gibt ihr jetzt wohl vor allem die gemeinsame Tochter True (3), mit der sie sich immer wieder superstolz im Netz zeigt. Jetzt postete Khloé besonders niedliche Fotos mit ihrer Tochter.

Auf Instagram veröffentlichte Khloé zwei neue Bilder mit ihrem Nachwuchs. Während sich die Kleine an ihre Mama kuschelt und schelmisch in die Kamera grinst, spitzt die Unternehmerin darauf die prallen Lippen zu einem Kussmund. Sogar farblich ist das Duo aufeinander abgestimmt: Die 37-Jährige trägt ein knallpinkes Oberteil, während True die Follower in einem hellrosa Kleid verzaubert. Unter den Bildern will Khloé wohl deutlich machen, dass die Liebe zu ihrer Tochter, anders als zu deren Vater, nie enden wird. "My forever", schrieb sie deshalb mit einem Herz zu den Schnappschüssen.

Die Fans zeigten sich hellauf begeistert von den süßen Bildern und kommentierten zahlreiche Herz-Emojis darunter. "Ihr seid beide so schön! Gott hat dir wirklich einen Engel gegeben", schwärmte ein User. "Die Königin und ihre Prinzessin", kommentierte ein anderer entzückt.

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2021

