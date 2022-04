Für Jana-Maria Herz (30) ging die Reise beim Bachelor zu Ende: Sie konnte das Herz von Dominik Stuckmann (30) nicht erobern und musste im Finale für Anna Rossow (33) weichen. Da sie nun schon für einige Wochen vor den Kameras stand und die Zuschauer mit ihrer Ausstrahlung begeisterte, wollte Promiflash von der Wahlspanierin wissen: Würde Jana-Maria noch einmal im TV auftreten?

Genaue Pläne hat die Beauty diesbezüglich bislang noch nicht. "Viele meiner Fans haben mir vorgeschlagen, mich als Bachelorette zu bewerben", gab sie gegenüber Promiflash zu. Doch Jana-Maria zweifelt an ihrer Tauglichkeit für weitere Reality-TV-Shows: "Ich weiß aber nicht, ob Realityshows wirklich das Beste für mich sind. Ich würde lieber in Filmen und Serien mitspielen."

Aber so ganz abschreiben will sie ihre Optionen nicht. "Eigentlich bin ich offen für alles", verriet sie ehrlich. Auch Dominik und Anna halten sich ihre Möglichkeiten noch offen, wie sie nach ihrem Auftritt in der Kuppelshow vor allem in den sozialen Medien weitermachen wollen. "Ich werde den Zuschauern ein paar private Einblicke von mir und uns geben und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht", erklärte der einstige Rosenkavalier.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz im Finale von "Der Bachelor"

Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

Sevens Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Bachelor-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de