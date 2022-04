War der Exit ein finanzieller Rückschritt für ihn? Jesse Williams (40) begeisterte zwölf Jahre lang die Fans von Grey's Anatomy. In der Rolle des Dr. Jackson Avery war der Schauspieler einer der Lieblinge der Krankenhausserie. Doch im vergangenen Jahr entschied sich der US-Amerikaner dafür, sich neuen Projekten zuzuwenden. Daraufhin beantragte Jesse, weniger Unterhalt an seine Ex-Frau zu zahlen. Jetzt legte er offen, wie viel er zurzeit verdient.

Aus Gerichtsunterlagen, die dem US-Newsportal Radar vorliegen, geht hervor, was Jesse mit seinen Engagements am Broadway momentan verdient. An der berühmten New Yorker Theatermeile ist er gerade in "Take Me Out" zu sehen. Dort soll der 40-Jährige demnach etwas über 6.000 Euro im Monat verdienen. Gemessen an den umgerechnet gut 36.000 Euro Unterhaltszahlungen ein eher geringes Einkommen.

Mit seiner Ex-Frau Aryn Drake-Lee hatte sich Jesse im Jahr 2019 auf diese Summe geeinigt. Der Betrag leitete sich damals aus seinem wesentlich höheren Einkommen als Serienstar ab. Eine Senkung des Unterhalts soll Aryn jedoch bislang abgelehnt haben.

Anzeige

ABC/Mike Rosenthal Jesse Williams als Dr. Jackson Avery aus "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images Jesse Williams

Anzeige

Instagram / aryndrakelee Jesse Williams' Exfrau Aryn Drake-Lee, Instagram 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de