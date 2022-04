Rihanna (34) ist im Moment voller Glücksgefühle! Der Popstar hatte vor einigen Wochen wunderbare Neuigkeiten aus seinem Privatleben publik gemacht: Während eines gemeinsamen Spaziergangs mit ihrem Partner A$AP Rocky (33) durch New York City präsentierte die "Love On The Brain"-Interpretin erstmals ihren kugelrunden Babybauch. Auf ihrer Reise zum Babyglück entwickelte die Sängerin nun eine große Bewunderung für andere Mütter. Außerdem lernte Rihanna in ihrer Schwangerschaft auch ihre eigene Mama mehr zu schätzen!

Auf ihrem Instagram-Profil gratulierte Rihanna jetzt ihrer Mutter Monica Braithwaite zum 54. Geburtstag. Dabei hob sie hervor, wie groß die Liebe ist, die sie für ihre Mama empfindet. "Ich stehe an der Schwelle zum Muttersein – und das hat mir eine ganz neue Ebene der Liebe und des Respekts für meine eigene Mama eröffnet. Ich kann es gar nicht in Worte fassen", betonte die 34-Jährige und schwärmte: "Sie ist die wichtigste Person und ich will mich am liebsten jede Sekunde bei ihr für alles bedanken!"

Rihannas Mutter dürfte sich im Moment wahrscheinlich sehr auf ihr Enkelkind freuen – und das lässt wohl auch nicht mehr allzu lange auf sich warten! Mitte März hatte die Musikerin nämlich gegenüber Elle verraten, dass sie sich schon im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft befindet.

Anzeige

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige

Sipa Press / ActionPress Rihanna im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de