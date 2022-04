Dieses Abenteuer ist für sie vorbei! Laura Maria Lettgen und Victoria Lukac nahmen an der diesjährigen Ausgabe von #CoupleChallenge teil. Das Ziel der beiden Freundinnen war es, im eisigen Finnland die 100.000 Euro Preisgeld einzusacken. Doch es kam anders! Stattdessen scheiterten sie in der entscheidenden Exit-Challenge und mussten ihre Koffer packen. Ihr Aus kam für Laura und Victoria nicht nur überraschend – es stimmte sie vor allem sehr traurig!

Gegenüber Promiflash sprachen die beiden Beautys über ihre Gefühlslage nach ihrem Exit. "Uns ging es nach dem Aus gar nicht gut", offenbarte Laura. Für die Blondine sei der Rauswurf jedoch nicht das Allerschlimmste gewesen. "Für mich persönlich hat auch irgendwann das Spiel an sich nicht mehr die größte Rolle gespielt, sondern ich wollte die Lodge auch wegen Calvin (30) nicht verlassen", gestand sie. Zudem empfanden Laura und Victoria ihre erneute Nominierung für die Exit-Prüfung, gefolgt von dem Aus bei "#CoupleChallenge" als unfair.

"Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so früh gehen müssen, weil wir in uns ein sehr starkes Team gesehen haben, mit viel Potenzial", erklärte die Reality-TV-Darstellerin weiter gegenüber Promiflash. Laut ihr hätten es andere Couples deutlich mehr verdient gehabt, sich in der Exit-Challenge beweisen zu müssen. "Denise und Micha haben zum Beispiel null im Team miteinander harmoniert, was man auch immer deutlich gesehen hat", machte Laura deutlich.

