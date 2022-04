Für Victoria Lukac und Laura Maria Lettgen ist das Abenteuer #CoupleChallenge endgültig vorbei! Die Reality-TV-Bekanntheiten schienen in dem Format viel Spaß mit ihren Mitkandidaten zu haben. Vor allem mit dem Temptation Island-Verführer Calvin Kleinen (30) und dessen Bruder Marvin verbrachten die beiden viel Zeit. Doch nach der neuen Exit-Challenge steht aber fest: Laura und Vic müssen die Heimreise schon früher antreten als gedacht!

Weil die DSDS-Bekanntheit Arielle Rippegather und Didi Veron die Villa nach ihrer plötzlichen Trennung sofort verlassen mussten, durften ihre Konkurrenten Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) entscheiden, gegen welches Couple sie bei der Challenge antreten wollen. Nach kurzer Überlegung wählte das Paar Laura und Vic. Die beiden Teams lagen fast gleich auf, doch am Ende war das Ex on the Beach-Traumpaar ein wenig schneller. Damit stand fest: Die beiden Freundinnen müssen die Villa verlassen!

Nach der Pleite waren die beiden Freundinnen natürlich total enttäuscht. "Ich bin richtig wütend, weil das einfach so ein unnötiger Grund war. Wir wurden ja nicht mal richtig in die Exit-Challenge gewählt. Und ich habe das Gefühl, wir konnten nicht alles zeigen", meinte Laura im Einzelinterview unter Tränen. Ihre Teampartnerin schien ebenfalls ziemlich traurig zu sein.

Anzeige

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria Lukac, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil und Tommy Pedroni, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / lauralettgen Laura Maria Lettgen, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de