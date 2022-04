Bei Temptation Island werden sofort die Krallen ausgefahren! Am Dienstagabend ging die neue Staffel der Reality-TV-Show in die nächste Runde. Vier Paar testen in der Sendung ihre Treue – und zwar mithilfe heißer Verführerinnen und Verführer. Zu Beginn durften die vergebenen Frauen die Single-Girls bereits abchecken. Dabei kam es schon zu heftigen Zickereien – die Zuschauer fanden das total unangenehm!

Auf Twitter häufen sich nach Veröffentlichung der ersten Folge bereits die Kommentare über den Revierkampf der Mädels. "Wie cringe sind diese Gespräche zwischen den Frauen und den Verführerinnen gewesen, oh mein Gott!", postete ein User. Ein anderer Zuschauer sah das offenbar genauso: "Warum genau müssen die vergebenen Frauen die Verführerinnen immer beleidigen? Die wussten, worauf sie sich einlassen und ihre Männer haben alle einen eigenen Willen?"

Vor allem zwischen Gloria Glumac und Verführerin Kim Virginia Hartung (26) waren schon beim ersten Treffen die Fetzen geflogen. Die verheiratete Blondine machte der Single-Lady eine harte Ansage – die sie im Nachhinein offenbar bereute. "Wie cringe soll es werden? Ich: Ja!", schämte sie sich auf Instagram.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

RTL / Frank J. Fastner Lola Weippert mit den "Temptation Island"-Paaren 2022

RTL / Frank J. Fastner Kim Virginia, "Temptation Island"-Verführerin 2022

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

