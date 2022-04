Vanuschka muss nun ganz stark sein! In der neuen Folge von Love Island geht es alles andere als langweilig zu. Nach dem Einzug der beiden Neu-Granaten Chris und Daniel wurde einiges auf den Kopf gestellt. Daniel suchte sich Sandrine als neues Couple aus und machte somit Bocc zum Single, Chris entschied sich für Inna und ließ damit Jendrik im Regen stehen. Doch mit diesem Aufruhr nicht genug. Ein Islander muss die Insel verlassen: Es trifft den eigentlich so verknallten Mahdi!

Obwohl es auf "Love Island" eigentlich heißt, dass dort keine Singles überleben und Jendrik und Bocc nun vorerst zu diesen gehören, muss Mahdi (aktuell im glücklichen Couple mit Vanuschka) die Villa verlassen. Wie es dazu kommt? Die Show-Fans haben bei dieser Entscheidung das Zepter in der Hand. "Die Zuschauer haben gevotet, welche Islander auf 'Love Island' bleiben dürfen", liest Inna die Nachricht vor und löst sogleich auf: "Mahdi, du hast die wenigsten Votes bekommen und musst die Villa jetzt verlassen."

Für Vanuschka, die in den vergangenen Tagen die meiste Zeit mit dem 23-Jährigen verbracht und schon mit ihm geknutscht und gekuschelt hatte, bricht eine Welt zusammen. Die Blondine bricht in Tränen aus. Wird sie "Love Island" nun freiwillig mit ihrem Herzbuben verlassen? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

