Für Jendrik kommt es auf Love Island am Mittwochabend besonders dicke. Der Schwager von Sarah Engels (29) warf seit Beginn seiner Zeit auf der Liebesinsel ein Auge auf Single-Lady Inna. Das schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen – bis Granate Chris einzog. Der durfte Jendrik jetzt nämlich sein Couple klauen. Ähnlich sieht es bei Mitstreiter Bocc aus, der seine TV-Partnerin Sandrine an Granate Daniel abgeben muss. Doch besonders Jendrik trifft diese Entscheidung so hart, dass Tränen fließen!

Dass Chris ihm seine Inna wegschnappt, enttäuscht Jendrik so sehr, dass ihm das Wasser in die Augen steigt. "Das hat mich schon sehr, sehr getroffen. Das hat mir gezeigt, dass ich mehr reininvestiert habe", gibt der Blondschopf offen zu und bedauert vor allem, dass er das Gefühl hat, nur zu geben und nichts zurückzubekommen. "Ich merke, dass ich da emotional mehr drin bin, als ich gedacht habe und das macht mich schon traurig", betont er.

Im Interview mit Promiflash gab Jendrik schon vor der Sendung preis, wie er reagieren würde, wenn ihm jemand die Frau wegschnappt: "Dann werde ich sauer! Wenn ich ein Couple hab, dann stehe ich dazu zu hundert Prozent. Da werde ich sehr sauer." Mit einem Korb könne er nicht gut umgehen. Wenn er sich eine Dame ausgesucht habe, wolle er auch nur diejenige für sich gewinnen. "Da würde ich dann schon für kämpfen", kündigte der 21-Jährige an.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Chris und Inna, "Love Island"-Couple

RTLZWEI / Thomas Reiner Inna und Jendrik, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Jendrik, "Love Island"-Kandidat

