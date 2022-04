Die Löwen sind wieder auf der Jagd – nach Nachhaltigkeit! Seit Montagabend haben aufstrebende Start-ups wieder Eintritt in Die Höhle der Löwen. Staffel elf startete mit fünf frischen Produktideen. Das Mehrwegsystem für Versandkartons, ein umweltfreundliches Haargummi und ein Gepäckträger-Rucksack ließen die Investoren zum Deal brüllen. Für den iLaik, ein Ziehharmonika-Tisch, und den Bier-Aufstrich Bierfrüchtchen hat es nicht zum Abschluss gereicht. Bei Promiflash verraten sie: Das nehmen die Gründer-Teams ohne Löwen-Zusammenarbeit aus der Teilnahme mit.

Die Unternehmer von Laik betonen: "Alleine die Aufmerksamkeit und die Reichweite, die wir durch Die Höhle der Löwen gewonnen haben, gibt uns eine Menge Schwung." Enttäuscht sind die Gründer von Laik nicht: Die Möglichkeit, dass sie ihren Tisch "in einer so beliebten Fernsehshow einem Millionenpublikum vorstellen konnten", sei für sie "schon eine große Sache". Sie wüssten, ihre Idee komme bei den Leuten an und auch die Flexibilität bei Möbelstücken wäre gefragt. "Als Start-up muss man jede Gelegenheit nutzen und wir finden, wir haben unser Bestes gegeben."

Auf dem Heimweg waren die Bierfrüchtchen-Gründer sich trotz der Enttäuschung sicher: "Unser Produkt ist zu gut, um es nun fallen zu lassen – wir machen weiter!" Die Brüder mit ihrer Leidenschaft für Bier merken an, ihnen sei nicht bewusst gewesen, dass die Löwen keinen Alkohol oder Biergeschmack begrüßen würden. "Wir sind angetreten, um einen Deal abzuschließen, dies hat nun leider nicht geklappt." Trotzdem seien sie überzeugt von ihrem Produkt und möchten nun die Gäste ihres Hotel-Restaurants mit den Bierfrüchtchen bewirten.

RTL / Bernd-Michael Maurer Denis Dostmann, Anita Pfattner, Tobias Jung und Mark Löhr von Laik bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Investor

RTL / Bernd-Michael Maurer Michael Stattmann und Clemens August von Freeden, Gründer

