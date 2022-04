Eric Sindermann (33), bekannt aus TV-Formaten wie Ex on the Beach oder Promi Big Brother 2021, steht für seine große Hingabe zu Frauen und Sex. Öffentlich gibt er sogar zu, mit bereits über 500 Damen geschlafen zu haben. Der Modedesigner aus Berlin fing schon früh an bei den Ladys und hatte sein erstes Mal bereits mit 13 Jahren. Doch lief Erics Erfolg bei den Frauen von Anfang an reibungslos?

Kürzlich war Eric auf YouTube im Format "Blondhörig" zu sehen und teilte brisante Details über sein erstes Mal. Der ehemalige Handballer schilderte die Situation als "fürchterlich" und machte deutlich, dass es nur zu seinem ersten Mal kam, weil er seiner Klasse etwas beweisen wollte. Der damals 13-Jährige war auf Klassenreise und suchte sich für sein Vorhaben "die größte Schl**pe, die da am Start war und irgendwie schon mit jedem was gehabt hat." Auch wenn es nicht auf Anhieb geklappt habe und eine schnelle Angelegenheit gewesen sei, habe er sich danach stolz vor seine Klasse gestellt. "Dann bin ich aber trotzdem rausgegangen und habe mich dafür feiern lassen."

Eric verzeichnet eine Zahl von stolzen 500 Ladys, mit denen er schon im Bett war. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass er die Zahl so genau weiß – führt er etwa eine Strichliste? "Als mich ein One-Night-Stand gefragt hatte, wie viele Frauen ich schon hatte und da kam ich dann auf die Idee. Und so richtig irgendwie mit zählen kam ich dann als ich in die Dating-Show 'Ex on the Beach' gegangen bin." Mittlerweile ist der gebürtige Berliner allerdings wieder in festen Händen und er spricht gegenüber "Blondhörig" sogar von echter Liebe zu seiner Katha.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige

ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katha im März 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de