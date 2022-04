Wie lange ist Love Island-Neuzugang Cindy wirklich Single? Nachdem es bereits wilde Spekulationen darüber gab, ob Sarah Engels' (29) Schwager Jendrik seine Freundin wohl für die TV-Show verlassen hatte, sorgte jetzt auch Cindys Liebesvergangenheit für Aufregung. Angeblich war auch sie noch kurz vor ihrem Einzug in die Villa vergeben und sogar noch mit ihrem Freund im Urlaub gewesen. Aber was ist dran? Eine Freundin der Islanderin klärt das jetzt auf.

Weil die Düsseldorferin derzeit keinen Zugriff auf ihr Handy hat, wird ihr Instagram-Account von einer Freundin verwaltet. Diese heißt Chiara Di Vincenzo und postete dort ein Statement bezüglich der Geschichte über Cindys Ex. "Der sogenannte Urlaub von Maxi und Cindy, der in Wirklichkeit ein Städtetrip war, ist heute genau acht Wochen her", gab sie zu. Allerdings fügte sie hinzu, dass "Love Island" keineswegs der Trennungsgrund gewesen sei. "Dort war es schon mehr 'Friends mäßig' und direkt danach kam die richtige Trennung. Anfang März habe sich Cindy dann bei 'Love Island' beworben, nachdem sie Max gefragt habe, ob das okay für ihn wäre", schilderte sie.

Chiara glaubt aber, dass das Thema auch in der Villa zur Sprache kam. "Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Cindy das Ganze vor den anderen Islandern und insbesondere Mark nicht richtiggestellt haben wird", betonte sie.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

