Ist sie etwa wieder in festen Händen! Im Sommer 2021 machte Lola Weippert (26) eine traurige Nachricht öffentlich: Nach zwei Jahren hatte sie sich von ihrem Freund getrennt. Seitdem ist es liebestechnisch etwas ruhiger um die Moderatorin geworden. Doch nun dürften Fans hellhörig werden – denn augenscheinlich hat sich die Beauty wieder verguckt: Lola posierte ziemlich vertraut mit einem heißen Surfer!

Aufmerksame Fans entdeckten auf dem Instagram-Profil des Sportlers Eric Plancon einen Schnappschuss von ihm und der 26-Jährigen. In seiner Story zeigten sich die beiden vor wenigen Tagen ziemlich vertraut. Und auch in einem Reel, dass der Beau Ende Februar veröffentlicht hat, spielt Lola eine ziemlich tragende Rolle. Dazu kommentierte sie: "Ich habe es so sehr geliebt!" und fügte ein Herzchen-Emoji hinzu. Ob die beiden offiziell ein Paar sind, haben sie bisher noch nicht kommentiert.

Ob Lola mit ihrer angeblich neuen Beziehung an die Öffentlichkeit geht, ist eher unwahrscheinlich. Erst vor wenigen Tagen hatte sie nämlich im Netz preisgegeben, dass sie ihre Liebe eher privat halten möchte. "Ich habe aus der Vergangenheit gelernt. Ich werde nicht mehr meinen Freund zeigen. Ich werde nicht mehr potenzielle Freunde zeigen. Ich werde all das raushalten, so gut es geht", hatte die blonde Beauty verraten.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo

Instagram / lolaweippert Lola Weippert

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2021

