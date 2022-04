Wie steht es momentan um Lola Weipperts (26) Liebesleben? Für die Moderatorin läuft es beruflich wie am Schnürchen: Erst im vergangenen Jahr nahm die Beauty bei Let's Dance teil, außerdem moderiert sie in Kürze wieder Temptation Island. Ihr Liebesglück hat sie nach der Trennung von ihrem Florian aber noch nicht gefunden – oder etwa doch? Das vermuten zumindest einige Fans. Aber selbst, wenn dem so wäre, würde Lola ihren Freund nicht zeigen!

Offenbar hatte die 26-Jährige sich auf Social Media für mehrere Stunden nicht gemeldet – darum hatte eine Followerin wohl spekuliert, dass eine andere Person der Grund dafür sei, wie ein Screenshot zeigte, den Lola daraufhin auf Instagram teilte. Ihre Antwort war jedoch nicht ganz eindeutig: "Wer mich beschäftigt, verrate ich nicht, aber so viel sei gesagt: alles wunderbar."

Daraufhin machte Lola aber auch klar, dass sie sich zu diesem Thema nicht äußern werde und ihren Partner sowieso nicht mehr im Netz zeigen würde. "Ich habe gelernt aus der Vergangenheit. Ich werde nicht mehr meinen Freund zeigen. Ich werde nicht mehr potenzielle Freunde zeigen. Ich werde all das raushalten, so gut es geht", verdeutlichte sie. Ihre letzte Beziehung hatte sie nämlich zum Teil mit ihrer Community geteilt.

RTL / Frank J. Fastner Lola Weippert mit den "Temptation Island"-Paaren 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im August 2021

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Flo

