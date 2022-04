Zweifelt Kris Jenner (66) etwa an der Beziehung ihrer Tochter? In der Grammy-Nacht sollen Kourtney Kardashian (42) und ihr Verlobter Travis Barker (46) in Las Vegas geheiratet haben. Das bestätigte unter anderem der Besitzer der Kapelle, in der das Spektakel von einem Elvis-Imitator durchgeführt worden sein soll. Allerdings soll dabei keine offizielle Heiratsurkunde ausgestellt worden sein. Das kommt einer Person sicher gelegen: Kris besteht darauf, dass Kourtney vor ihrer richtigen Vermählung einen Ehevertrag unterzeichnet.

Wie ein Insider nun The Sun berichtete, sei Kris zwar glücklich, dass Kourtney die Liebe gefunden hat – wolle aber auch, dass diese ihr rund 60 Millionen schweres Vermögen absichert. "Kris hat Kourt gewarnt, vorsichtig zu sein, da sie befürchtet, dass sie sich zu sehr in Fantasien verstrickt", erklärte die Quelle. Da zwei der Töchter des Momagers ja bereits gescheiterte Ehen hinter sich hätten, wolle sie, dass ihre Älteste sich schützt: "Kris hat sie zur Seite genommen und ihr geraten, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie abgesichert ist, falls sie sich jemals trennen sollten."

Deshalb würden die beiden Turteltauben wohl auch nicht offiziell ohne ein solches Dokument heiraten, wenn Kris an der richtigen Hochzeit beteiligt sei. "Kourtney und Travis hatten einfach nur Spaß in Vegas und ich glaube nicht, dass die ganze Familie wusste, dass sie das tun", vermutete der Insider. Darum würden die beiden wohl auch bald klarstellen, dass ihre Eheschließung nicht offiziell gewesen sei.

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker bei den Grammys 2022

Anzeige

Getty Images Kris Jenner bei der Met-Gala im September 2022

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de