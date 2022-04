Wird Jana-Maria Herz (30) jetzt ein TikTok-Star? Die Unternehmerin hatte sich bei Der Bachelor auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Dominik Stuckmann (30) fand sie zwar ziemlich interessant – am Ende hat es aber nicht für die letzte Rose gereicht. Einen Vorteil hatte ihr TV-Abenteuer aber dennoch: Ihre Instagram-Reichweite konnte die Wahlspanierin ordentlich ausbauen. Aber damit nicht genug: Auch auf TikTok ist Jana neuerdings sehr aktiv – aber wie kommt ihr Content an?

In einem aktuellen Video wendet sich die 30-Jährige mit vielsagendem Blick an ihre Follower und betont: "Während du deine Zeit auf TikTok verschwendest... mache ich das auch." Dieser Clip sorgt für einige Lacher im Netz – denn Janas Content scheinen die Fans ziemlich lustig zu finden. Ob sie mit oder doch auch ein bisschen über die Beauty lachen, geht aus den Kommentaren nicht eindeutig hervor. Allerdings finden viele, dass die TV-Bekanntheit besser einen anderen Weg einschlagen sollte. "Nice – Bachelor für die Influencerkarriere verschwendet", schrieb jemand. So richtig in Influencer-Manier ist Jana auf TikTok aber noch nicht unterwegs. Ihr folgen zwar schon über 3.600 Fans – für die Plattform ist das jedoch eine eher geringe Reichweite.

Viele finden auch, dass Janas Text im Video etwas anders hätte lauten sollen. "Wieso dachte ich, du sagst: 'Während du deine Zeit bei TikTok verschwendest, habe ich meine beim Bachelor verschwendet'?", witzelte ein User, der die Liebessuche der Blondine wohl für unnötig gehalten hat.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Bachelor-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Bachelor-Teilnehmerin Jana-Maria Herz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de