Ist Nazan für Felix bei GZSZ tatsächlich die bessere Wahl? Aktuell befinden sich die beiden Daily-Soap-Figuren mit Felix' Noch-Ehefrau Laura in einer dramatischen Dreiecksliebe. Dabei steht der machthungrige Unternehmer zwischen zwei Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Was sagt Nazan-Darstellerin Vildan Cirpan zu dem großen Liebes-Wirrwarr? Im Promiflash-Interview verrät sie, ob Nazan wirklich besser zu Felix passen würde als Laura!

"Ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde, dass Nazan besser zu ihm passt. Ich denke jedoch, dass Nazan seine guten Seiten sieht und diese dahingehend aus ihm herauskitzeln könnte", erklärte Vildan ihre Sicht gegenüber Promiflash. Ihre Serienfigur könnte dafür sorgen, dass Felix weniger seine oberflächliche, sondern mehr seine emotionale Seite hervorkehrt. Umgekehrt würde Felix aber auch auf Nazan Einfluss ausüben. "Sie ist motiviert, durch ihn gestärkt und findet ein Stück weit die richtige Rückendeckung", meinte die Schauspielerin.

Und was sagt Felix-Darsteller Thaddäus Meilinger (38) zum großen Gefühlschaos seiner Soap-Figur? "Ich persönlich freue mich, dass es zwei so unterschiedliche Frauen in Felix‘ Leben gibt", gab der 38-Jährige an. Wie es weitergeht, wolle er aber nicht verraten. Demnach wird sich noch herausstellen, wie groß Felix' Einfluss auf Nazan sein wird. "Spaß macht daran, dass er das gar nicht absichtlich macht! Es passiert ihm. Und sie ist genauso aus dem Konzept wie er, nur eben jeder auf seine Weise."

