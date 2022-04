Wie hat sie das nur geschafft? Mindy Kaling (42) hat sich mit ihren Rollen in "Das Büro" oder auch "Ocean’s 8" einen Namen gemacht. Einen starken Auftritt legte die Schauspielerin aber auch bei der After-Party der diesjährigen Oscars hin. Die zweifache Mutter posierte deutlich erschlankt auf dem roten Teppich für die Fotografen. Nun verriet Mindy auch ehrlich, wie sie so viel Gewicht verlieren konnte!

Bei "Entertainment Tonight" plauderte die 42-Jährige über ihren Gewichtsverlust. "Ich esse, was ich gerne esse. Wenn ich irgendeine Art von einschränkender Diät mache, funktioniert das bei mir nie wirklich. Ich esse einfach weniger davon", erklärte Mindy. Gerne hätte sie der Öffentlichkeit spektakulärere Tipps gegeben: "Ich wünschte, es gäbe etwas Spannendes oder Dynamischeres an der Art und Weise, wie ich ein bisschen Gewicht verloren habe, aber so habe ich es gemacht."

Seit ihrem Gewichtsverlust genießt Mindy es auch wieder, sich in Schale zu schmeißen – und lässt sich dabei vor allem von ihrer vierjährigen Tochter Katherine anhimmeln. "Das hat irgendwie Spaß gemacht, sie ab und zu zu beeindrucken. Sie ist gerade in dem Alter, in dem so etwas interessant ist", erzählte die US-Amerikanerin.

Getty Images Mindy Kaling, "The Mindy Project"-Darstellerin

Instagram / mindykaling Mindy Kaling, Schauspielerin

Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin

