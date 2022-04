Drama um Antonia Hemmer (22)! In der diesjährigen Ausgabe von #CoupleChallenge kämpft sie mit ihrem Freund Patrick Romer (26) um den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro. Das Bauer sucht Frau-Traumpaar schlägt sich bisher recht gut und gehört unter den Mitstreitern eher zur ruhigen Fraktion – bis jetzt! Nach einer Prüfung verletzte sich Antonia – der Notarzt musste kommen!

In der sechsten Folge mussten zwei Couples zur nächsten Exit-Challenge antreten. Für sie stand das Tauchen im Eiswasser auf dem Tagesplan. Die heftigen Minusgrade setzten den Teilnehmern körperlich sehr zu. Auch Antonia und Patrick mussten diese Aufgabe über sich ergehen lassen. "Ich spüre meine Hände nicht mehr", erklärte die Blondine leicht panisch. In der Sauna durften sie sich anschließend aufwärmen – dann der Schock. Die einstige Hofdame schrie plötzlich vor Schmerzen. "Ich habe leider den Fehler gemacht und meine Hände zu lange über die Sauna, also über den Ofen gehalten", offenbarte Antonia. Augenscheinlich litt sie so stark, dass sogar der Krankenwagen gerufen werden musste.

Patrick zeigte für die Leiden seiner Freundin jedoch eher wenig Verständnis. "Ja, es tut weh, aber wir leben noch", kommentierte der 26-Jährige den Vorfall nüchtern im Interview. Seine Aussage zog einen kleinen Streit nach sich. "Ja, Patrick. Du bist ganz toll. Du hast keine Schmerzen oder so gehabt", motzte Antonia augenrollend. Die Emotionen nach dem Vorfall kochten zwischen dem Pärchen offenbar über. "Schatz, bitte. Du musst da doch nicht so tun, als würdest du abnibbeln", merkte Patrick an.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” au RTL+.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer in Rom im März 2022

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und seine Freundin Antonia Hemmer

Instagram / antonia_hemmer "#CoupleChallenge"-Kandidatin Antonia Hemmer in Finnland

