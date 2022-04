Britney Spears (40) genießt ihr Leben in vollen Zügen! Die Freiheit der Sängerin wurde in den letzten 13 Jahren massiv durch die Vormundschaft ihres Vaters eingeschränkt. Nachdem sie den Gerichtsprozess gewonnen hat, kann sie nun wieder tun und lassen, was sie will. Und das zeigt sie auch! Im Netz tanzt sie fröhlich oder macht gemütlich Urlaub. Nun posierte Britney sogar oben ohne am Strand!

Auf Instagram teilte die "Circus"-Sängerin ein aufreizendes Video von sich: Sowohl in Bikini bekleidet als auch oben ohne rekelte Britney sich an einem Traumstrand in der Brandung. Dabei scheint sie sichtlich glücklich zu sein und sich pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen! "Baby hat mal wieder eine verbotene Sache getan", schrieb sie verheißungsvoll unter dem Clip.

Ihre Fans waren von dem intimen Video ganz aus dem Häuschen. Doch viele sorgten sich auch um die Entertainerin: Sie scheint nämlich einen ziemlichen Sonnenbrand zu haben! "Sonnencreme auftragen, Liebes! Schütze deine wunderschöne Haut", riet ihr ein Follower in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de