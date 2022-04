Christina Luft (32) lässt die bösen Kommentare nicht an sich herankommen! Am vergangenen Freitag gab die Profitänzerin mit ihrem Tanzpartner Mike Singer (22) bei Let's Dance einen Contemporary zum Besten. Für ihre Performance bekamen sie von der Jury sogar stolze 26 Punkte. Doch nicht alle waren von ihrem Auftritt begeistert. Einige Zuschauer kritisierten Christinas Outfit, das sie während des Tanzes trug. Über diese Kritik kann Christina nur lachen!

Beim Contemporary mit Mike trug sie einen Sport-BH und einen High-Waist-Slip. Dieser Look habe der ehemaligen Turniertänzerin gar nicht geschmeichelt, fanden einige Fans. So bekam die 32-Jährige fiese Kommentare, dass sie abnehmen solle oder ob sie denn schwanger sei. "Einfach drüber lachen und basta! Ich bin echt und das ist verdammt gut so!", stellte Christina auf Instagram klar.

Den Beitrag ergänzte sie mit einer Reihe von Fotos, wie sie "normalerweise" aussähe. "Im echten Leben trägt auch keiner ein Glitzerkleid, Extensions und einen Haufen Make-up… Einmal keine Rundum-Erneuerung und schon sind die anderen Tänzerinnen 'hübscher'. Irgendwas stimmt da nicht, meint ihr nicht auch?", regte Christina ihre Follower zum Nachdenken an.

