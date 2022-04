Wandert Boris Becker (54) tatsächlich ins Gefängnis? Am Freitagnachmittag wurde die Tennislegende von einem Londoner Gericht in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Er soll vor einigen Jahren trotz eines Insolvenzverfahrens Teile seines Vermögens nicht angegeben haben. Was dem Sportler jetzt genau droht, ist unklar. Eine Option ist, dass der 54-Jährige für einige Zeit mit einer Freiheitseinschränkung rechnen muss. Am 29. April soll Boris darüber informiert werden, welche Strafe auf ihn zukommt. Doch diese Einschränkungen gelten für ihn schon ab jetzt!

Wie Bild berichtet, muss Boris zum Beispiel seinen Pass abgeben und darf seinen aktuellen Aufenthaltsort nicht verlassen – sprich: nicht verreisen oder umziehen. Sollte der Tennisspieler eine Haftstrafe bekommen, müsste er diese in England absitzen. Dafür kämen zum Beispiel die Hochsicherheitsgefängnisse HMP Belmarsh oder Wandsworth infrage. Letzteres sei für die besondere Strenge der Wärter bekannt.

Boris' Freundin Lilian und sein Sohn Noah (28) haben ihn zum Gerichtsprozess begleitet. Obwohl er sich während des Prozesses optimistisch zeigte, rechnete die Anklageseite – vertreten durch Rebecca Chalkley – in ihrem Schlussplädoyer laut unterschiedlichen britischen Medien wie The Sun mit Boris ab. "Becker versucht jedem die Schuld in die Schuhe zu schieben, nur nicht sich selbst. Die Art und Weise, wie er mit Geld umgegangen ist, zeigt, dass er wohl wusste, was er da macht", meinte die 38-Jährige.

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Noah Becker

Getty Images Boris Becker bei den Laureus World Sports Awards 2019

