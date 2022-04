Sie lässt die Vergangenheit hinter sich! Chrishell Stause (40) heiratete 2017 den This Is Us-Darsteller Justin Hartley (45). Zwei Jahre später reichte der Schauspieler jedoch die Scheidung ein. Ihrem Ex-Mann scheint die Selling Sunset-Bekanntheit allerdings nicht sonderlich nachzutrauern: Über die Hochzeit mit seiner neuen Partnerin im vergangenen Jahr schien sich Chrishell sogar zu freuen. Und auch an Erinnerungsstücken hängt sie offenbar wenig – ihr Ehering floss nämlich in die Hausfinanzierung!

"Ich habe einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen", erklärte Chrishell ihre Sicht der Dinge im Format "The Kelly Clarkson Show". Daher habe sie ihren Ehering nach der Scheidung verkauft und den Erlös zur Finanzierung ihres rund drei Millionen Euro teuren Hauses in den Hollywood Hills genutzt. Dafür hatte Gastgeberin Kelly Clarkson (39) mehr als Verständnis: "Was hättest du auch tun sollen, ihn weiter tragen? Du hast das Geld gut investiert!"

Indirekt hatte Kelly übrigens mit dem einen oder anderen Liebes-Aus von Chrishell zu tun, wie die 40-Jährige verriet. "Deine Musik hat mich durch so manche Trennung begleitet, vielen Dank dafür! Du hast so vielen da draußen wirklich geholfen", würdigte sie ihr Gegenüber.

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause und Justin Hartley, 2019

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause im PrettyLittleThing-Showroom in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de